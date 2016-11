3sat 03:50 bis 04:20 Dokumentation Vom Umgang mit der Zeit Die Zeitlers und das Auszeithaus D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken So verschieden unsere Vorstellungen zum Thema Zeit auch sind, in einem sind wir uns alle einig: Zeit haben wir zu wenig. Der richtige Umgang mit der Zeit ist daher eines der aktuellsten Themen. Stress und seine körperlichen Folgen bis hin zum Burn-out - das hat Manuela Zeitler selbst erfahren. Gemeinsam mit ihrem Mann Frank wagte sie einen mutigen Schritt. Raus aus der Spirale von Arbeit und Frust und ein neues Projekt starten: das Haus Zeitlos im Allgäu. Was den Zeitlers selbst geholfen hat, wollen sie in ihrem Seminarhaus an andere weitergeben und lehren: Stille, Meditation und die Beschäftigung mit Spiritualität und Achtsamkeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vom Umgang mit der Zeit

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 434 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 164 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 124 Min.