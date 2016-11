Hannas beruflicher Werdegange führt sie nach Israel, wo sie in einem Behindertendorf ehrenamtlich arbeiten soll. Was als Push für die Karriere gedacht war, entpuppt sich als ernsthafte Chance auf ein anderes Leben. Hanna kommt von ihrem hohen Ross herunter, und lernt die Welt mit anderen Augen zu sehen. - Tolle Geschichte, ohne Prätentionen. In Google-Kalender eintragen