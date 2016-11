3sat 22:00 bis 22:45 Dokumentation Umzug oder Entlassung CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit der Wirtschaftskrise kommt es immer häufiger zu Standortverlagerungen und Schließungen von Firmen. Der Druck auf die Arbeitnehmer steigt. Wer seinen Job behalten will, muss flexibel sein. Wer von einem Firmenumzug betroffen ist und seinen Job behalten will, muss sein Zuhause, die Freunde und manchmal auch den Partner und die Kinder zurück lassen. Wer die Verlagerung nicht mitmacht, muss in Kauf nehmen seine Stelle zu verlieren und arbeitslos zu werden. Der globalisierte Arbeitsmarkt verlangt mehr und mehr Mobilität von Arbeitnehmern. So auch die deutsche Firma Merck-Serono, tätig im Chemie- und Pharmaziebereich, die ihren Standort in Genf 2013 geschlossen hat. Was ist mit den 1250 Angestellten nach der Schließung des Betriebs geschehen? Einige blieben bei der Firma und machten den Umzug mit, andere wurden arbeitslos. Ehemalige Angestellte des Betriebs erzählen von den Auswirkungen, die die Betriebsschließung auf ihr persönliches Leben hatte. Jemand hat eine neue Stelle in Deutschland angenommen, konnte sich dort bis heute aber außerhalb der Arbeit schlecht integrieren. Eine andere Person hat einen Umzug abgelehnt und ist mehr als zwei Jahre später immer noch arbeitslos. Jemand Dritter ist mit seiner ganzen Familie nach Deutschland gezogen, was die Ehefrau ihre Karriere gekostet hat. Merck-Serono ist nur ein Beispiel. Der Arbeitsmarkt diktiert heute, wohin es einen verschlägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Umzug oder Entlassung