Dokumentation Digital, flexibel, überflüssig - Wer hat morgen Arbeit? D 2016

Die Digitalisierung verändert auch unseren Arbeitsmarkt. Doch was wird sich genau ändern? Wer muss um seinen Job bangen, und wo schaffen Automatisierungen vielleicht ganz neue Jobs für uns? Die 3sat-Doku über gesellschaftliche Umbrüche am Arbeitsmarkt zeigt, wie Deutschland auf die Auswirkungen der Industrie 4.0 reagiert. Die Grenzen zwischen Freizeit und Beruf verschwimmen immer mehr. Die Arbeit wird weniger. Themen wie "Grundeinkommen" oder "Maschinensteuer" sind kein Tabu mehr.