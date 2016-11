3sat 18:00 bis 18:30 Reportage Der Letzte seines Standes Der Köhler aus dem Sauerland D 2005 Stereo Live TV Merken Günther Birkelbach, 76 Jahre alt und gebürtiger Sauerländer, ist der älteste aktive Köhler Deutschlands. Er weiß noch, wie man Holz zu Holzkohle umwandelt. Er ist der einzige Köhler, der noch "auf die Stöhr" geht - also Betriebe aufsucht, die seine Arbeit brauchen. In Benedikt Kubys Dokumentation erzählt Günther Birkelbach von seiner Arbeit und zeigt, wie man Holzkohle gewinnt. In der vorindustriellen Zeit war Holzkohle sowohl in Handwerk und Gewerbe als auch im Haushalt absolut unentbehrlich. Holzkohle entsteht durch die thermische Umwandlung des Holzes, die so genannte "Holzverschwelung". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Letzte seines Standes?