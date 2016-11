3sat 09:45 bis 10:15 Magazin nano Die Welt von morgen Schwere Erdbeben in Mittelitalien - Weitere Nachbeben sind sehr wahrscheinlich / Nur kreative Jobs überleben - In der Kunst und im Gesundheitswesen sind weiter Menschen gefragt / Überlebenskünstler Klatschmohn - Die Ackerwildpflanze ist die Blume des Jahres 2017 / Der Luchs soll wieder Pfälzer werden - Europas größte Katzen streifen durch den Pfälzer Wald / Bedrohter Stör - Der Knochenfisch soll in deutsche Gewässer zurückkehren A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV