TNT Comedy 23:50 bis 00:15 Trickserie Rick and Morty School of Rick USA 2013 16:9 Merken Nach dem Einzug bei seiner Tochter entpuppt sich Rick als schlechter Einfluss für seinen Enkel Morty. Statt in die Schule zu gehen, erlebt Morty mit seinem Opa Abenteuer in einer anderen Dimension. Auf der Suche nach den "Mega-Bäumen" müssen die Beiden es mit außerirdischen Insekten aufnehmen. Doch die Bäume verleihen Morty eine enorme Intelligenz, wodurch sein Schulschwänzen nicht auffällt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rick and Morty Regie: Justin Roiland

