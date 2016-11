TNT Comedy 19:50 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Das Leben nach dem Tod USA 2013 16:9 Merken Als Caroline erfährt, dass ihr früheres Kindermädchen verstorben ist, will sie unbedingt auf die Beerdigung gehen, um der alten Dame die letzte Ehre zu erweisen. Da sie nicht alleine gehen möchte, überredet sie Max dazu, sie zu begleiten. Entsetzt muss die ehemals reiche Blondine jedoch feststellen, dass in der Familie der alten Dame niemand weiß, wer sie ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Mary Lynn Rajskub (Bebe) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Molly McAleer Kamera: Chris La Fountaine Altersempfehlung: ab 12