TNT Comedy 12:00 bis 12:25 Comedyserie Men at Work Volle Dröhnung USA 2012 16:9 Merken Auf der Suche nach neuen Abenteuern platzen Milo und Tyler unvermittelt in die Totenwache, die für die verstorbene Großmutter von Tylers Exfreundin abgehalten wird. Gibbs lernt indes Neals exzentrische und leicht verschrobene Freunde kennen, die nachts vor einem Geschäft campieren und auf die seit langem ersehnte Veröffentlichung eines Videospiels warten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Masterson (Milo) Michael Cassidy (Tyler) Adam Busch (Neal) Meredith Hagner (Amy) James Lesure (Gibbs) Alexandra Breckenridge (Katelyn) Richard Riehle (Gus) Originaltitel: Men at Work Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Joel Church-Cooper, Rene Gube Kamera: Patti Lee Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12