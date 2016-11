TNT Comedy 07:45 bis 08:05 Comedyserie Hot in Cleveland ...Und Raus Bist Du! USA 2014 16:9 Merken Die Oscar-Verleihung ist nur noch drei Wochen entfernt, als Victoria ihre Einladung für den roten Teppich erhält, mit der Option "Plus Eins". Nun wetteifern Melanie und Joy darum, wer ihre beste Freundin ist, um mit ihr zur Verleihung gehen zu dürfen. Als der Wettkampf immer drastischer wird, ziehen die zwei selbst die Reißleine und beschließen, an ihrer Stelle Elka nach Los Angeles zu schicken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Perez Hilton (Teddy) Andrew Friedman (Dr. Rayner) Justin O'Connor (Janitor) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Alex Herschlag Musik: Ron Wasserman

