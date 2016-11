KI.KA 20:00 bis 20:10 Magazin KiKa Live Jess und Ben machen Praktika - Tag 3 D Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Thema: Jess und Ben machen Praktika: Wenn Jess und Ben nicht deine "KiKA LIVE"-Moderatoren geworden wären, welche Berufe hätten sie sich dann wohl ausgesucht? Eine Woche lang wollen die beiden herausfinden, ob sie das Zeug für vier ganz unterschiedliche Jobs haben: Model, Tierpfleger, Polizistin und Erzieher. Sie sind dein Freund und Helfer, die Hüter des Gesetzes und manchmal auch einfach die coolen Typen, die Verbrecher überwältigen. Etwa 250.000 Polizisten haben in Deutschland viele verschiedene Einsatzbereiche. Ob sich Jess für diesen Job eignet? Sie startet den großen Bewerbungstest an der Akademie der Polizei Hamburg. Neben körperlicher Fitness zählen auch Grips und psychische Belastbarkeit. Und wie fühlt es sich eigentlich an, in einer Uniform zu stecken mit Knarre und Handschellen am Gurt? Bens Waffen sind Schwerter aus Stöcken und eine große Ladung Matsch. Als Erzieher im Kindergarten braucht Ben nicht nur Geduld und starke Nerven, sondern muss seine Augen und Ohren überall gleichzeitig haben. Wie schlägt er sich im Morgenkreis und auch bei dicken Kindertränen? KiKA LIVE, 20:00 Uhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: KI.KA Live