Lenas Ranch Duell der Kite-Surfer / Gedächtnisverlust F, D 2012-2016 Duell der Kite-Surfer: Pierre, genannt" der Krake", fordert Nico zu einer Revanche auf, weil er gegen ihn beim letzten Kitesurfing-Wettbewerb verloren hat. Gegen den Wunsch seiner Freunde lässt sich Nico darauf ein, auch wenn das Duell an einem Strand mit gefährlichen Strömungen und vielen Felsen stattfinden soll. Während Nico den Parcours mit Bravour meistert, gerät Pierre in Lebensgefahr. Gedächtnisverlust: Bei einem Ausritt schreckt Mistral vor einer Schlange zurück und geht durch. Lena stürzt und verliert das Bewusstsein. Als sie im Krankenhaus wieder zu sich kommt, erkennt sie ihre Freunde nicht wieder. Der Arzt diagnostiziert zeitweiligen Gedächtnisverlust. Ihr Vater Bruno macht Mistral für den Unfall verantwortlich und will ihn Lena wegnehmen. Doch ihre Freunde sind sich sicher, dass gerade Mistral Lena helfen wird, sich wieder an alles zu erinnern. Als sie ihn wiedersieht, spürt er allerdings ihre Angst, und lässt sie nicht an sich heran. Originaltitel: Le Ranch Regie: Monica Maaten Musik: Titellied: "Léna parle aux cheavaux" Christophe Maé, Felipe Salvida