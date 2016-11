KI.KA 13:40 bis 14:10 Kinderserie Die Pfefferkörner Die blaue Jacke D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Die blaue Jacke: Linas Vater hat sich mit der Altkleidersammlung auf der Flussschifferkirche vollkommen übernommen. Lina und Rasmus helfen ihm, den Gemeinderaum freizuräumen, da findet Lina 1200 Euro in einer Jacke. Die Pfefferkörner wollen das Geld eigentlich der Polizei übergeben, aber Sophie erkennt die Jacke. Sie gehört Pia aus der Parallelklasse. Sophie plädiert dafür, Pia erst zu befragen. Pia ist in eine Jugendgang geraten, die ihr auf der Flucht vor der Polizei das gestohlene Geld aus einem Tankstellenüberfall untergeschoben hat. In Panik hat sie das Geld in eine Altkleidertonne geworfen. Als Ganganführerin Ricki das Geld von ihr fordert, führt sie diese zu dem Sammelplatz, doch die Tonne ist leer. Pia gerät unter Druck! Die Gang verdonnert Pia zu Sklavendiensten, nur eine SMS von Lina rettet sie: Haben deine Jacke. Sollten reden. 14 Uhr Speicher V. Dummerweise kommen die Pfefferkörner jedoch zu spät. Von Pia keine Spur, stattdessen eine schockierende Nachricht. Emma wurde entführt. Die Forderung der Gang: Emma gegen das Geld! Nur mit einem Trick gelingt es den Freunden, Emma und Pia zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherina Unger (Sophie) Coco Nima (Themba) Lale H. Mann (Lina) Julian Winterbach (Rasmus) Aurelia Stern (Emma) Swantje Kohlhof (Ricki) Antonia von Melville (Pia) Originaltitel: Die Pfefferkörner Regie: Klaus Wirbitzky Drehbuch: Anja Jabs Kamera: Klaus Brix Musik: Mario Schneider