KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Die Meisterdetektive USA 2003-2006 Stereo Die Meisterdetektive: An diesem Tag erzählt Opa Ringel seinen Enkeln die Geschichte der Meisterdetektive Ringel, Entje und Hörnchen. Inspiriert von der Radiosendung Schweinchen Schlaufuchs, der Privatschnüffler, spielen die drei Freunde Detektive. Sie wollen unbedingt herausfinden, was ihr Lehrer Mr. Hornsby am Samstag macht. Merkwürdige Dinge beobachten die Bewacher und ihre Fantasie geht ein wenig mit ihnen durch. Sie malen sich die wildesten Geschichten aus und bleiben ihrem Lehrer dabei dicht auf den Felsen. Auch Molly, Ringels kleine Schwester, möchte Detektivin sein. Sie ist einer geheimnisvollen Dame auf der Spur! Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock