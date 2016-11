KI.KA 08:00 bis 08:25 Kindersendung Sesamstraße D, USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Comedian Olli Dittrich erklärt in der Sesamstraße dem kleinen, roten Monster Elmo das Wort des Tages: Imitieren. Dabei kommt Olli an seine Grenzen... Im Märchen "Schneewittchen und die zwei Zwerge" bekommen Zwerg 1 (Ernie) und Zwerg 2 (Bert) Besuch von Schneewittchen. Die Zwerge sind ganz verliebt und zeigen ihre tiefste Gastfreundschaft. Nicht genug für Schneewittchen, die die beiden mit ihren Ansprüchen völlig überfordert. Die 7-jährige Greta zaubert gern. Sie lernt neue Tricks von Simon aus ihrer Zirkusgruppe. Schließlich kann Greta Simon sogar von der Sesamstraßen-Bühne wegzaubern. Wie? Das bleibt ein großes Zaubergeheimnis... Und Krümelmonster stellt in Dr. Gockels Gesundheits-Show seine Sinne unter Beweis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße Regie: Dirk Nabersberg, Jojo Wolff

