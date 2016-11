National Geographic 07:50 bis 08:20 Dokumentation Science of Stupid: Specials Hunde GB 2015 2016-11-11 08:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Die Vierbeiner besitzen Fähigkeiten, die die unsrigen weit in den Schatten stellen - sei es ihr Geruchs-, Geschmacks- oder Hörsinn. Mit etwas Training können Hunde außerdem geradezu akrobatische Leistungen vollbringen. Beim Durchschnittshund hält sich das Geschick allerdings meist in Grenzen. Das "Science of Stupid"-Hunde-Special zeigt, wie Hunde sich und ihre Besitzer blamieren - ob beim Frisbee spielen, Skateboard fahren oder Laufen auf rutschigem Boden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Science of Stupid: Specials

