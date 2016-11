FOX 22:30 bis 23:15 Actionserie Strike Back Chloe GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Chloe Foster, die Tochter des britischen Botschafters in Thailand, wird am Vorabend eines historischen Gipfeltreffens entführt. Scott und Stonebridge sind den Kidnappern schnell auf der Spur und finden heraus, dass die Bande von einem Auswanderer namens Ray McQueen angeführt wird. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt, bei dem das Team die skrupellosen Verbrecher durch Thailands Unterwelt jagt. Als jedoch alle Bemühungen ins Leere laufen, entscheidet sich Botschafter Foster, selbst in die Verhandlungen einzugreifen - ein möglicherweise verhängnisvoller Fehler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Milauna Jemai Jackson (DEA SA Kim Martinez) Michelle Yeoh (Mei Foster) Max Beesley (Ray McQueen) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: James Dormer Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields