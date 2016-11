FOX 19:25 bis 20:10 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Ehemaligen USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einem US-Drohnenangriff auf ein Talibanlager in Afghanistan, in dem Bomben für Terroranschläge hergestellt wurden, kommen ungewöhnliche Beweise ans Licht: Unter den Getöteten befindet sich auch ein Marine, der erst vor kurzem in den Ruhestand gegangen war. Der NCIS muss herausfinden, ob der Mann die Taliban freiwillig unterstützt hat, oder was ihn sonst ins Lager gebracht haben könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) LL Cool J (Special Agent Sam Hanna) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Glenn Morshower (Brian Adams) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: R. Scott Gemmill Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson