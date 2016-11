FOX 11:20 bis 12:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Codename Cherokee USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Callen den "Chamäleon"-Killer Janiver in aller Öffentlichkeit niedergeschossen hat, ist das gesamte NCIS-Team in großer Aufregung. Callen wird verhaftet und sofort vom Dienst suspendiert. Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wird, muss er sich einer eingehenden Untersuchung stellen. Hetty versucht derweil, sich an ein Leben außerhalb der Welt des Geheimdienstes zu gewöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 16