FOX 09:50 bis 10:35 Krimiserie Hawaii Five-0 Wer ist Melissa Armstrong? USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein sadistischer Brandstifter lässt ein junges Paar in ihrem eigenen Haus verbrennen. Als das Team vom 5-0 am Tatort ankommt, treffen sie auf ungebetenen Besuch. Agent Kathy Millwood, die sich als zuständige von der Brandstiftungsbehörde ausgibt, kennt den Mörder bereits aus Kalifornien und enttarnt ihn als Serientäter. Millwood scheint eine Menge zu wissen, doch auf einer heissen Spur entdecken Steve und Lou, dass Agent Kathy mehr in den Fall involviert ist, als sie eigentlich sein dürfte. Indes ist Danny mit seiner Freundin Amber in ein romantisches Wochenende abgetaucht. Beide bekommen nicht mit, dass Ambers wütender Ex-Mann auf der Insel ist und alles dafür tut, um sie aufzuspüren. Steve und Chin versuchen Danny zu warnen, vergeblich. Ambers dunkle Vergangenheit holt beide unverhofft ein und hinterlässt tiefe Spuren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Chi McBride (Lou Grover) Melina Kanakaredes (Kathy Millwood) Lili Simmons (Amber Vitale) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Joe Dante Drehbuch: John Dove Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12