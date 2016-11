Zee.One 03:35 bis 05:35 Krimi Komplott der Macht IND 2004 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sadhu ist Leiter einer äußerst erfolgreichen Spezialeinheit der Polizei, die unter Waffeneinsatz gezielt Jagd auf Schwerkriminelle macht. Sein Team vertraut dem aufrechten Cop blind. Als der ehrgeizige Imtiaz neu in Sadhus Team kommt, verkomplizieren sich die Dinge, denn Imtiaz ist statt auf Gerechtigkeit vor allem auf große, medienträchtige Erfolge aus. Darüber hinaus ist schnell klar, dass er Sadhus Job will. Zu allem Überfluss wechselt da Sadhus Vorgesetzter. Sein neuer Boss unterhält zwielichtige Verbindungen zur Unterwelt. Diese werden Sadhu zum Verhängnis, als ein Mord geschieht und alles darauf hindeutet, dass er selbst in die Tat verwickelt war. Sadhu ist gezwungen zu fliehen. An seine Fersen heftet sich kein geringerer als sein Rivale Imtiaz, der endlich seine Chance zum Aufstieg wittert. Aus ehemaligen Kollegen werden plötzlich erbitterte Feinde. Der knallharte Cop-Thriller um eine tatsächlich existierende Spezialeinheit der Polizei feierte seine Premiere auf dem New York Asian Filmfestival und war so erfolgreich, dass er eine Fortsetzung nach sich zog. In der Hauptrolle glänzt Bollywood-Veteran Nana Patekar, der als einer der wandlungsfähigsten Schauspieler der indischen Filmindustrie gilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nana Patekar (Inspector Sadhu Agashe) Revathy (Mrs. Namita Sadhu Agashe) Yashpal Sharma (Sub-Inspector Imtiaz Siiddiqui) Mohan Agashe (Ex-Commissioner Pradhan) Nakul Vaid (Sub-Inspector Jatin Shukla) Jeeva (Commissioner M.I. Suchek) Kunal Vijaykar (Sub-Inspector Francis Alvarez) Originaltitel: Ab Tak Chhappan Regie: Shimit Amin Drehbuch: Sandeep Srivastava Kamera: Vishal Sinha Musik: Salim-Sulaiman, Salim Merchant, Suleiman Merchant Altersempfehlung: ab 16

