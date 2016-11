Spiegel TV Wissen 02:40 bis 04:15 Dokumentation Burning Man - Festival in der Wüste USA 2013 Merken 1986 verbrennt Larry Harvey gemeinsam mit Freunden am Baker Beach in San Francisco eine Holzskulptur - das ist die Geburtsstunde des Burning Man Festivals. Wenige Jahre später verlegt die Burning-Man-Gemeinde ihre Veranstaltung in die Black Rock Desert, wo sie seither stattfindet und abertausende Menschen anzieht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

