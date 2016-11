ARD alpha 18:00 bis 18:15 Dokumentation Definition von Arbeit Warum arbeiten wir? D 2016 2016-11-03 07:30 16:9 Live TV Merken Mit der Kombination von spannenden Filmen und interaktiven Multimedia-Anwendungen bietet ARD alpha eine Lernwelt für schulisches Basiswissen bis zur 10. Klasse. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Lehrern hat der BR für die YouTube-Generation eine Lernplattform geschaffen, die Spaß und Lerneffizienz verbindet. Fortsetzung der Sendereihe GRIPS zu den Fächern Biologie, Physik, Chemie u. AWT Arbeit Wirtschaft Technik Teil eins widmet sich der Definition des Begriffs Arbeit. Warum arbeiten Menschen eigentlich und liegen nicht faul in der Sonne? Moderator Philip Häusser geht dieser Frage in einem großen Fitnessstudio in München nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philip Häusser Originaltitel: Definition von Arbeit