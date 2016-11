Niederlande 2 20:25 bis 21:15 Sonstiges Voor wie steek jij een kaarsje op? NL 2016 HDTV Merken Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop overleden dierbaren worden herdacht. Met het programma Voor wie steek jij een kaarsje op? zet KRO-NCRV deze herdenking op de kaart. Met een uitzending vanaf Begraafplaats & Crematorium Westerveld in Driehuis wordt stilgestaan bij bekende en onbekende Nederlanders die het afgelopen jaar zijn overleden. In het bijzonder herdenken we het leven van Johan Cruijff, die afgelopen maart overleed. We laten zien wat deze mensen in hun leven voor anderen hebben betekend, we vieren hun leven en we laten ze voortleven in mooie verhalen en optredens van bekende Nederlandse artiesten. De artiesten die een lied ten gehore brengen zijn Giovanca, Maan, René van Kooten en Niels Geuzebroek. De presentatie is in handen van Anita Witzier. Een kaarsje branden voor overleden dierbaren geeft troost en houdt de herinnering aan hen levend. KRO-NCRV koestert dit ritueel en wil mensen de gelegenheid geven een kaarsje te branden voor iemand die zij hebben verloren in de week voorafgaand aan Allerzielen en uiteraard op de dag zelf zal op internet (voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl) de mogelijkheid worden gegeven een kaarsje op te steken voor iemand die is overleden. In Google-Kalender eintragen Moderation: Anita Witzier