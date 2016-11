Niederlande 2 17:50 bis 18:30 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Molenwaard NL 2016 HDTV Merken Vroeger werkte Arie van der Graaf meer dan zestig uur per week. Tot een burn-out en het verlies van een goede vriend hem stilzette. Dit moest anders. Arie gooide het over een andere boeg en kwam via via terecht bij een natuurgebied in Streefkerk, in de gemeente Molenwaard. Met eigen handen bouwde hij dit gebied om tot levend natuurmuseum vol gekkigheidjes, inclusief een huis én 150 eenden. Kefah ontmoet de markante Arie op deze prachtige, verbazingwekkende plek, waar Arie rust vond en leerde om los te laten en te vertrouwen op God. Maar waarom staan er op deze plek ook twee doodskisten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Henk van Steeg, Mirjam Bouwman, Hella Van der Wijst, Kefah Allush, Bert van Leeuwen Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde