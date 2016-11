Niederlande 2 14:00 bis 14:30 Sonstiges 100% Hindoe? Dharma NL 2016 HDTV Merken Narsingh Balwantsingh onderzoekt met hulp van een coach wat zijn dharma, levenstaak, is. Het belang van dharma wordt veel beschreven in hindoeïstische geschriften. Narsingh ontmoet ook verschillende mensen die met hun dharma bezig zijn. Zoals de danser Shailesh Bahoran die, ondanks de wensen van zijn vader, voor de kunst kiest. En Bidjaikumar Jagroep, die zichzelf verloor doordat hij verslaafd raakte aan alcohol en Lelita Bindraban, die altijd al van regelen heeft gehouden en dat nu doet door waterpompen in India te realiseren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Narsingh Balwantsingh Originaltitel: 100% Hindoe