Niederlande 1 21:20 bis 22:55 Sonstiges Heel Nederland slaapt NL 2016 HDTV Merken In mooie reportages en boeiende experimenten worden de geheimen van het fenomeen slaap ontrafeld. U ziet hoe dromen werken en krijgt alles te horen over de activiteiten in ons brein als ons lichaam in slaapstand is. Er wordt getest of ons geheugen beter werkt als we ergens letterlijk een nachtje over slapen en een panel vrijwilligers blijft een nacht lang wakker voor een heus slaapexperiment. In Google-Kalender eintragen Moderation: Dionne Stax, Jurgen van den Berg Originaltitel: Heel Nederland slaapt