Giuseppe Sinopoli dirigiert die Staatskapelle Dresden Antonio Vivaldi, Concerto per l'orchestra di Dresda / Carl Maria von Weber, Jubel-Ouvertüre op. 59 / Richard Wagner, Ouvertüre zu "Rienzi" / Richard Strauss, Eine Alpensinfonie op. 64 D 1998 Stereo 16:9 Im September 1998 gab die Sächsische Staatskapelle Dresden ein Galakonzert zur Feier ihres 450jährigen Bestehens. Giuseppe Sinopoli (1946-2001) war damals Chefdirigent der Staatskapelle. Das Programm enthält Werke aus drei Jahrhunderten, die von der Staatskapelle uraufgeführt worden sind: Antonio Vivaldi, Concerto per l'orchestra di Dresda - Carl Maria von Weber, Jubel-Ouvertüre op. 59 - Richard Wagner, Ouvertüre zu "Rienzi" - Richard Strauss, Eine Alpensinfonie op. 64. Aus der Semperoper Dresden. Originaltitel: Giuseppe Sinopoli dirigiert die Staatskapelle Dresden Musik: Antonio Vivaldi, Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Richard Strauss