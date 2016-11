Journalist Dan (Steve Carell) gibt den Lesern seiner Ratgeberkolumne täglich schlaue Tipps fürs Leben. In seinem Privatleben geht es dagegen drunter und drüber: Als alleinerziehender Vater hat er mit seinen drei Töchtern reichlich Stress. Als er sich noch dazu beim Thanksgiving-Familienfest in die neue Freundin (Juliette Binoche) seines Bruders verliebt, nimmt das Chaos seinen Lauf. - Charmante Romantikkomödie mit zwei sympathischen Stars. In Google-Kalender eintragen