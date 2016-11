Motorvision.TV 16:00 bis 16:30 Magazin Super Cars RS ist nicht genug RS ist nicht genug D 2015 Stereo 16:9 Merken Er ist die Benchmark wenn es um extreme Leistungswerte bei Kombis geht. Der Audi RS6. 560 PS gepaart mit einem maximalen Drehmoment von 700 Newtonmetern und eine Beschleunigung in 3,9 Sekunden von Null auf 100. Das klingt super, reicht aber noch lange nicht - finden die Audi Tuner. Sie wollen mehr. Leistungssteigerung, Body Kit, Technik-Upgrade. Wie wird aus sehr gut noch besser? Motorvision TV macht den Tuning-Check - in Supercars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars