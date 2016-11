Motorvision.TV 13:45 bis 14:10 Dokumentation Car History 60 Jahre Chevrolet Corvette D 2013 Stereo 16:9 Merken Sie ist eine Ikone, der meistverkaufteste Sportwagen der Welt: Die Chevrolet Corvette. Seit 60 Jahren gibt es die 'Vette'. Kein anderer Sportwagen steht so sehr für den "American Way of Drive" wie die Corvette. Die Corvette gehört zu den USA wie die Freiheitsstatue, der Superbowl und John Wayne. Das Erfolgsrezept der Corvette: Viel Hubraum, viel Leistung, aufregendes Design. Car History zeigt die Geschichte eines der faszinierensten Sportwagen, vom Mauerblümchen zum Produktions-Millionär. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History