Motorvision.TV 07:50 bis 08:45 Motorsport 24H Rennen Nürburgring 2016 D 2016 Stereo 16:9 Merken Der Nürburgring gilt als die härteste Rennstrecke der Welt und besonders seine Nordschleife ist inzwischen weltberühmt. Jährliches Highlight auf dieser legendären Strecke ist das 24-Stunden-Rennen. 2016 nehmen fast 200 Fahrzeuge am 44. ADAC Zurich 24h-Rennen teil, das sowohl auf der Nordschleife als auch auf der Grand Prix-Strecke ausgetragen wird. In einem spannenden Qualifying sicherte sich das Team Black Falcon die Pole Position. MOTORVISION zeigt die besten Rennmomente vom 24-Stunden-Rennen in einer Zusammenfassung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 24H Rennen Nürburgring 2016

