Motorvision.TV 05:40 bis 06:05 Magazin Truck World D 2010 Stereo 16:9 Merken Neben der Kölner Autobahnpolizei sehen Sie diesmal einen LKW Vergleichstest mit MAN TGX, Scania R, Mercedes Actros, Volvo FH. Steigen Sie mit uns ein in die öffentlichen Verkehrsbusse in DUBAI und begleiten Sie uns zur höchsten Hebebühne der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Truck World