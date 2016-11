Sky Atlantic HD 02:00 bis 03:00 Serien The White Queen Hexenwind GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Isabel Neville (Eleanor Tomlinson) erwartet von George Duke of Clarence (David Oakes) ein Kind. Wenn es ein Junge wird, geht Lord Warwicks (James Frain) Plan auf und der Thron ist so gut wie in den Händen seiner Familie. Königin Elizabeth (Rebecca Ferguson) kämpft derweil um die Macht ihres Mannes Edward (Max Irons). Mittels spiritueller Kräfte bringt sie Lord Warwick und seine Familie bei der Überfahrt nach Frankreich in Lebensgefahr. - Aufwendig inszenierte Historienserie über die königlichen Machtspiele im England des 15. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliet Aubrey (Countess of Warwick) Aneurin Barnard (Richard Duke of York) Rebecca Ferguson (Elizabeth Woodville) James Frain (Lord Warwick) Simon Ginty (John Rivers) Amanda Hale (Margaret Beaufort) Max Irons (Edward IV) Originaltitel: The White Queen Regie: James Kent Drehbuch: Emma Frost, Philippa Gregory Kamera: Jean-René Gossart Musik: John Lunn Altersempfehlung: ab 12