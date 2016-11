Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:05 Serien The Leftovers Linse USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nora (Carrie Coon) wird von einem Wissenschaftler befragt, der das Verschwinden von Evie Murphy untersucht. Als er sie auf das Verschwinden ihrer eigenen Familie anspricht, verliert sie die Geduld. Kevin Garvey (Justin Theroux) entschließt sich schweren Herzens, Nora von seinen quälenden Visionen von Patti (Ann Dowd) zu erzählen. - Außergewöhnliche Thrillerserie voller rätselhafter Mystery-Momente, von "Lost"-Erfinder Damon Lindelof. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Theroux (Kevin Garvey) Amy Brenneman (Laurie Garvey) Margaret Qualley (Jill Garvey) Chris Zylka (Tom Garvey) Carrie Coon (Nora Durst) Christopher Eccleston (Matt Jamison) Liv Tyler (Meg Abbott) Originaltitel: The Leftovers Regie: Craig Zobel Drehbuch: Tom Perrotta, Damon Lindelof Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12