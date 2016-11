Sky Atlantic HD 14:00 bis 15:00 Serien Six Feet Under - Gestorben wird immer Davids Gewissen USA 2001 Dolby 16:9 HDTV Merken Der Mord an einem Schwulen zwingt David (Michael C. Hall), sich mit seinem Lebensweg und seinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen. Brendas Bruder Billy (Jeremy Sisto) hat sich mal wieder einen besonders üblen Scherz geleistet. Nate (Peter Krause) ist sich mit Brendas Eltern einig, ihn endlich in eine Klinik einzuweisen. Aber Brenda (Rachel Griffiths) ist von dieser Lösung nicht überzeugt. Noch nicht. - Schwarzhumoriger Serienhit um eine ungewöhnliche Bestatterfamilie. Prämiert mit drei Golden Globes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Nate Fisher) Michael C. Hall (David Fisher) Frances Conroy (Ruth Fisher) Lauren Ambrose (Claire Fisher) Mathew St. Patrick (Keith Charles) Freddy Rodríguez (Federico Diaz) Jeremy Sisto (Billy Chenowith) Originaltitel: Six Feet Under Regie: Rodrigo Garcia Drehbuch: Alan Ball, Kate Robin Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12