Angesichts konstanter Misserfolge wird Jack (Chris O'Donnell) klar, dass die CIA immer mehr von KGB-Agenten unterwandert ist. Zusammen mit Angleton (Michael Keaton) und Torriti (Alfred Molina) versucht er, den Doppelagenten zu finden. Fortan steigert sich Angleton immer mehr in die Suche herein und macht auch vor Unschuldigen nicht Halt. - Aufwendiger Dreiteiler von den Machern von "Gladiator" und "Spy Game". Nach dem Bestseller von Robert Littell. In Google-Kalender eintragen