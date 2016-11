RTL Crime 01:50 bis 02:35 Actionserie The Glades Unruhiges Blut USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 9: Der Anführer eines Indianer-Reservates stürzt aus dem zwölften Stock eines Casinos und landet tot auf einem der Roulette-Tische. Da sich der Tod auf dem Gebiet des Indianer-Reservats ereignet hat, leitet die ansässige Polizei die Ermittlungen. Jim wird hinzugezogen und arbeitet gemeinsam mit der indianischstämmigen Polizistin Josie Tigertail an dem Fall. Sie müssen klären, ob sich um einen Unfall, Selbstmord oder Mord handelt. Obwohl Callie für sich beschlossen hat, nur mit Jim befreundet zu sein, reagiert sie eifersüchtig auf die hübsche Josie, die ein Auge auf Jim geworfen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Morgan Hewitt (Josie Tigertail) Christopher Gartin (Peter Lang) Originaltitel: The Glades Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Elle Johnson Kamera: Michael R. Lohmann Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12