RTL Crime 20:15 bis 21:10 Krimiserie Büro der Legenden F 2015 Stereo 16:9 1. Staffel, Folge 1: In "Büro der Legenden" kehrt Geheimagenten Guillaume Debailly nach einem Undercover-Einsatz in Syrien nach Paris zurück. Er ringt sichtlich mit dem Verlust seiner falschen Identität und kehrt in den tristen bürokratischen Alltag zurück. Als seine syrische Geliebte ebenfalls in Paris ist, entschließt er sich - gegen alle Regeln - wieder mit ihr in Kontakt zu treten... Schauspieler: Mathieu Kassovitz (Guillaume) Jean-Pierre Darroussin (Henri Duflot) Sara Giraudeau (Marina Loiseau) Florence Loiret-Caille (Marie-Jeanne) Léa Drucker (Dr. Balmes) Jonathan Zaccaï (Sisteron) Alexandre Brasseur (Pépé) Originaltitel: Le Bureau des Légendes Altersempfehlung: ab 16