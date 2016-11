RTL Crime 15:40 bis 16:25 Actionserie Arrow Wahre Größe USA 2015 16:9 Dolby Digital Merken Felicity hat eine beunruhigende Sprachnachricht von dem seit 6 Monaten totgeglaubten Ray Palmer entschlüsseln können, die offenbar vor einigen Tagen ins Netz gestellt wurde. Sie setzt nun alles daran, die Nachricht zurückzuverfolgen, um dem in der Klemme steckenden Ray helfen zu können. Als Felicity ihn schließlich aufspüren kann und per Nanocam mit ihm kommunizieren kann, ist das Arrow-Team geschockt: Ray Palmer ist zu einem Winzling geschrumpft und wird nun in einer Polymer-Box gefangen gehalten. Das Arrow-Team macht sich auf die Suche nach Ray und ein erster Verdacht Olivers bestätigt sich. Ray wird von Damien Darhk gefangen gehalten, damit dieser ihm das Geheimnis seiner innovativen Technologie preisgibt. Wird das Arrow-Team es schaffen, Ray zu befreien? Und wie wird Felicity auf ein Wiedersehen mit ihrem totgeglaubten Ex-Freund reagieren? Währenddessen ist Felicitys Mutter Donna nach Star City zurückgekehrt, um ihre Tochter zu besuchen. Doch mit ihrer chaotischen Art macht sie alles nur noch komplizierter. Indes kann Sara endlich wieder als Black Canary ins Arrow-Team zurückkehren. Doch ihre Zeit in der Welt der Toten hat sie verändert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance/Black Canary) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen/Speedy) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Neal McDonough (Damien Darhk) Originaltitel: Arrow Regie: Antonio Negret Drehbuch: Beth Schwartz, Emilio Ortega Aldrich Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12