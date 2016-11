RTL Crime 11:55 bis 12:45 Actionserie Das A-Team Eine Seefahrt, die ist lustig USA 1985 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Auf der Suche nach der entführten Tochter des Richters Mordente müssen die Männer des A-Teams beweisen, dass sie in jedem Element zuhause sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (Colonel John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz (Captain H.M. "Howling Mad" Murdock) Mr. T (Sergeant Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Lieutenant Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Bill Lucking (Colonel Lynch) Lance LeGault (Colonel Roderick Decker) Originaltitel: The A-Team Regie: David Hemmings Drehbuch: Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12