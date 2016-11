RTL Crime 09:40 bis 10:25 Actionserie The Glades So stirbt kein Gentleman USA 2010 16:9 Dolby Digital Merken 1. Staffel, Folge 8: Ein allseits verhasster Scheidungsanwalt wird tot am Strand aufgefunden. Auf ihn wurde geschossen, es wurde auf den Körper eingestochen und es finden sich Giftspuren in der Leiche. Für Jim gestaltet es sich schwierig den Täter zu finden: Nicht nur, dass scheinbar beinahe jeder aus dem Umfeld des Opfers genug Gründe hatte, ihm nach dem Leben zu trachten, auch die wirkliche Todesursache ist durch die zahlreichen Verletzungen nur schwer festzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Passmore (Jim Longworth) Kiele Sanchez (Callie Cargill) Carlos Gómez (Carlos Sanchez) Jordan Wall (Daniel Green) Michelle Hurd (Colleen Manus) Uriah Shelton (Jeff Cargill) Clayne Crawford (Ray Cargill) Originaltitel: The Glades Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Tom Garrigus Kamera: Michael R. Lohmann Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12