Motorsport Formel 1: Großer Preis von Mexiko Rennen in Mexiko City Speedy Gonzales ist bekanntlich die schnellste Maus von Mexiko. Wer der schnellste Formel-1-Pilot ist, zeigt sich beim drittletzten Saisonrennen. Mercedes-Pilot Nico Rosberg rollt nach seinem zweiten Platz beim USA-GP mit 331 Punkten - 26 Zähler vor Lewis Hamilton - als Erster der WM-Fahrerwertung an den Start. "Ich fahre in jedem Rennen voll auf Sieg", erteilt der 31-Jährige allen Rechenspielen eine Absage, "in der Formel 1 ist nichts mit rechnen." Voll auf Sieg fährt auch Weltmeister Hamilton, der in Austin seinen 50. F1-Erfolg feierte. "Ich werde bis zur letzten Kurve in Abu Dhabi kämpfen", verspricht der Brite. In diesem Sinne: "Arriba, arriba, ándale, ándale -.