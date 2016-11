Junior 16:05 bis 16:25 Trickserie Mimis Plan Sei kein Frosch! CDN 2000-2003 Stereo Merken Mimi entdeckt in der Schule zwei vermeintliche Frösche in einem Karton. Ihre blühende Fantasie lässt sie zu dem Schluss kommen, dass die armen Tiere von ihr und ihren Mitschülern seziert werden sollen. Gemeinsam mit Russell stielt sie den Karton und setzt die beiden Amphibien an einen Teich aus. Voller Stolz berichtet sie Elaine, der großen Tierfreundin, von der Rettungsaktion. Doch Elaine belehrt Mimi darüber, dass die vermeintlichen Frösche zwei Exemplare einer vom Aussterben bedrohten Krötenart waren, die für das ökologische Gleichgewicht von großer Bedeutung ist. Und dass die Tiere auch gar nicht seziert, sondern vermutlich nur beobachtet werden sollten. Als das Verschwinden der Frösche bekannt wird, glaubt der Wissenschaftslehrer Mr. Petri mit dem Oberrabauken Brock den Täter gefunden zu haben. Der unschuldige Brock fliegt daraufhin von der Schule. Mimi plagt ein schlechtes Gewissen. Zusammen mit Brock sowie ihren Freunden Elaine und Russell macht sie sich daran, die verschwundenen Frösche aufzustöbern - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Angela Quast (Bradley) Christine Pappert (Elaine) Celine Fontanges (Jason) Tim Knauer (Mimi) Originaltitel: What About Mimi? Regie: Josh Mepham, Collen Holub Drehbuch: Ian Weir Musik: Sarita Baker, Hal Foxton Beckelt