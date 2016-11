Junior 13:55 bis 14:15 Kinderserie Die Kinder von Bullerbü Folge: 6 April April S 1987 Stereo Merken Am 1. April ist fast alles erlaubt. Und für die Kinder von Bullerü ist dieser Tag eine große Herausforderung, denn wie kann man seine Lehrerin in den April schicken, ohne daß sie böse wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Linda Bergström (Lisa) Crispin Dickson Wendenius (Lasse) Henrik Larsson (Bosse) Harald Lönnbro (Ole) Ellen Demérus (Britta) Anna Sahlin (Inga) Ingwar Svensson (Mittelhof-Anders) Originaltitel: Alla vi barn i Bullerbyn Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Astrid Lindgren Kamera: Jens Fischer Musik: Georg Riedel Altersempfehlung: ab 6