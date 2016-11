Junior 06:00 bis 06:25 Trickserie Marco Der Traum J 1976 Stereo Merken Marco nimmt stolz seinen ersten selbstverdienten Monatslohn in Empfang. Die Freude darüber ist jedoch getrübt, denn seine Mutter hat lange nicht mehr geschrieben, und sein Vater will die teure Wohnung aufgeben, um in eine billigere zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: 3000 Leagues in Search of Mother Regie: Isao Takahata Drehbuch: Kazuo Fukazawa Kamera: Keishichi Kuroki