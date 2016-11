Discovery Channel 03:45 bis 04:30 Dokumentation Colossus - Jagd nach dem Riesenhai USA 2012 Stereo 16:9 Merken Seal Island, Südafrika: Seit Jahren erforscht Fotograf und Hai-Experte Chris Fallows in den Gewässern rund um die "Robbeninsel" das Verhalten von Weißen Haien. Hier sind ihm bereits spektakuläre Aufnahmen gelungen. Die Bilder seiner meterhoch aus dem Wasser fliegenden Haie sind weltbekannt. Jetzt will Fallows mehr über das Alphatier der Jagdgründe erfahren: "Colossus" ist ein riesiger, über 4 Meter langer und 1,3 Tonnen schwerer Weißer Hai, der im Revier an oberster Stelle der Nahrungskette steht. Dokumentarfilmer Jeff Kurr ist beim 12 Monate dauernden Filmprojekt dabei und bringt seine neu entwickelte, ferngesteuerte Unterwasserkamera zum Einsatz. Die so genannte "Spy Cam" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Jaws Apocalypse

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 434 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 219 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 164 Min. Vier im roten Kreis

Krimi

Das Erste 02:10 bis 04:25

Seit 124 Min.