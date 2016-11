Discovery Channel 00:00 bis 00:45 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Das norwegische Geheimnis USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Plackerei geht in die nächste Runde: In Rekordzeit haben die Besatzungen der Wizard und der Northwestern ihre Fangquoten für die Königskrabben erreicht - eine Verschnaufpause gibt es trotzdem nicht. Denn jetzt beginnt die Jagd nach den begehrten Bairdi-Krabben! Um möglichst schnell einen gut bestückten Fanggrund zu finden, zieht Kapitän Sig Hansen ein Ass aus dem Ärmel: ein über 20 Jahre altes Logbuch, in dem ein geheimer Bairdi-Hotspot verzeichnet sein soll. Auch wenn die Mannschaft skeptisch ist, ob die verstaubten Aufzeichnungen als Krabbenschatzkarte taugen, trumpft der Captain mit seinem "norwegischen Geheimnis" voll auf. Brenzlig wird es dagegen an Bord der Corn In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Edgar Hansen (Himself - Relief Captain & Deck Boss: Northwestern) Scott Hillstrand (Himself - Deckhand: Cornelia Marie) Josh Harris (Himself - Boat Owner & Captain: Cornelia Marie) Casey McManus (Himself - Captain & Engineer: Cornelia Marie) Sig Hansen (Himself - Captain: Northwestern) Jake Anderson (Himself - Deckhand: Northwestern) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 193 Min. Hannas Reise

Komödie

3sat 22:45 bis 00:15

Seit 88 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:00 bis 00:15

Seit 73 Min. Tigerland

Filme

kabel eins 23:15 bis 01:05

Seit 58 Min.