Dokusoap Die Schmuggler Drogen USA 2013 Ihren teuersten Krieg führen die Vereinigten Staaten nicht im Ausland, sondern an den eigenen Grenzen. Hier kämpft die Weltmacht zu Land, zu Wasser und in der Luft gegen Drogenhändler. Mexikanische und südamerikanische Kartelle schmuggeln ihre Ware ins Land und bedienen damit einen riesigen Markt. Nach Schätzung von Experten konsumieren rund 22,5 Millionen Amerikaner illegal Drogen. Einen Teil ihres gigantischen Profits aus dem Schmuggel von Kokain, Heroin und anderen Rauschmitteln investieren die Bandenbosse in moderne Ausrüstung, wie zum Beispiel Hightech-Boote. Auf der anderen Seite versucht die geballte Kraft aus Küstenwache, US-Marines, Zoll- und Grenzschutz den Verbrechern mit Originaltitel: Extreme Smuggling