Discovery Channel 21:45 bis 22:30 Dokumentation Clandestino - Das organisierte Verbrechen am Amazonas E 2015 Stereo 16:9 Merken Der Wettlauf um das Land hat längst begonnen: Im brasilianischen Amazonas brennen riesige Flächen Regenwald. Ursprünglich artenreiche Wälder machen Platz für Rinderweiden und landwirtschaftliche Monokulturen. Indigene Volksstämme werden mit Gewalt vertrieben, Umweltschützer umgebracht. Illegale Abholzung, Korruption und Mord bestimmen das Leben in dieser gesetzlosen Gegend. Um mehr über die schmutzigen Geschäfte zu erfahren, reist Reporter David Beriain in den wilden Westen Brasiliens. Hier begleitet er Beamte der Umweltpolizei IBAMA, spricht mit dubiosen Revolverhelden und besucht Ureinwohner, deren Lebensraum regelrecht ausradiert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Clandestine Amazon